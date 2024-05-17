SHOT: Украинцы довели Королеву до нервного срыва

Украинцы довели Королеву до нервного срыва
Тарзан и Наташа Королева. Фото: соцсети
Артиске пришлось уехать из Москвы

Певица Наташа Королева вынужденно уехала из Москвы, поскольку у нее произошел нервный срыв. Сейчас артистка вместе с мужем отдыхает и восстанавливает силы в Кисловодске. Состояние звезды ухудшилось после того, как на нее стали нападать украинцы в соцсетях.

Все началось из-за участия Королевой в концерте, приуроченном ко Дню Победы, в Кремле. Она исполнила песню на сцене, которая так и не вошла в итоговый телевизионный вариант мероприятия. На сцене артистка выступала на сцене с георгиевской ленточкой, что дошло до ее бывших соотечественников.

Сейчас на странице знаменитости люди оставляют массу гневных комментариев, обвиняют в продажности. 

"Предатель! Украинцы никогда не простят тебя", – пишут ей под публикациями.

Скандал с вырезанным выступлением, а также травля сказались на состоянии Наташи Королевой. Поэтому она решила взять паузу от работы, отправившись вместе с Тарзаном в премиальный санаторий "Истокъ". Стоимость ее номера составляет порядка 100 тысяч рублей за сутки. Кормят там очень хорошо – звезда может заказать деликатесы из рыбы и мяса, салаты с морепродуктами и домашнюю выпечку.

Как долго Королева пробудет в санатории – неизвестно.

Ранее продюсер Морозов назвал причину разрушения карьеры артистки.

Источник: SHOT
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