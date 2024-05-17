Продюсер Морозов назвал причину разрушения карьеры Наташи Королевой

Певица сама решила свою судьбу

В свое время молодая и очаровательная певица Наташа Королева быстро продвинулась по карьерной лестнице. Многие уверены в том, что своим успехом артистка обязана удачному замужеству – именно брак с композитором Игорем Николаевым дал девушке путевку в жизнь. О том, как потом разрушалась карьера певицы, рассказал продюсер Евгений Морозов.



Он напомнил, что Игорь Николаев был одним из приближенных тогда еще примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Как известно, именно она была вершителем судеб и во многом определяла, кому становиться звездой. Из-за расположения к Николаеву Алла Борисовна пустила молодую певицу на свои "Рождественские встречи" и обеспечила ей популярность.

Морозов уверен, что звезда Наташи Королевой начала закатываться после развода с Игорем Николаевым. Будучи женой именитого композитора девушка постоянно мелькала на телевидении, активно выпускала клипы и жила на широкую ногу. После развода ее популярность резко снизилась.

Впрочем, Наташа Королева все равно смогла вписать себя в высший эшелон звездной тусовки. Артистка регулярно участвует в крупных концертах, выступает в Кремле и кажется абсолютно счастливым человеком. В свое время Наташа сделала ставку на любовь: она не испугалась уйти от маститого композитора и связать себя узами брака со стриптизером.

К слову, ранее стало известно, почему Наташу Королеву вырезали из эфира концерта в Кремле.