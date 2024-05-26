Ради отношений с Тарзаном Наташа Королева обратилась к психотерапевту

Часто появляются слухи об изменах горячего мужчины

Популярная певица Наташа Королева неоднократно подчеркивала, что очень счастлива в браке с Сергеем Глушко, больше известном широкой публике под псевдонимом Тарзан. Впрочем, в прессе регулярно появляются слухи о проблемах в паре, в частности, об изменах горячего мужчины.



Как оказалось, Наташа Королева даже решила обратиться к психотерапевту, чтобы сохранить любовь и гармонию в браке. Знаменитость рассказала, что уже несколько лет она с избранником посещают специалиста, который следит за развитием их отношений.

Королева очень довольна результатом профессиональной терапии. Певица даже считает, что, если бы они с возлюбленным раньше обратились к специалисту, многие трудности в их паре можно было избежать.