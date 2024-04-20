Дочь актеров Джолли и Питта призвала родителей помириться

Девочке надоели постоянные разбирательства в семье

Анджелина Джоли и Бред Питт уже восель лет продолжают судебные тяжбы друг с другом из-за прав на опеку детей, а также решают вопросы с разделом имущества. Вместе с этим в СМИ нередко появляются публикации, которые очерняют одного из бывших супругов – предположительно, так артисты пытаются отомстить друг другу и получить преимущество в суде.

Подобный расклад сказывается на их биологических наследниках. Они невероятно устали от постоянных распрей между родителями, из-за чего недавно их старшая дочь Шайло обратилась к отцу и матери с просьбой помириться к ее 18-летию.

"Раньше Шайло молчала об этом, но теперь она занимает определенную позицию и говорит обоим, что им нужно собраться вместе и повзрослеть", – говорит инсайдер.

Источники утверждают, что Джоли твердо намерена растоптать бывшего супруга – лишить его ролей в кино, а также разрушить роман с Инес де Рамон, с которой актер встречается уже больше года. При этом Шайло не может смотреть, как родители постоянно выясняют отношения. Ей надоели бесконечные ссоры, поэтому девочка решила найти способ помирить их, либо заставить быть вежливыми друг с другом.

"Все, что она хочет, это чтобы они ладили. Большую часть своей жизни она видела, как они спорят, и больше не может этого терпеть. Она умоляет их подумать о ней, ее братьях и сестрах и, наконец, закопать топор!", – подытожили осведомители.

