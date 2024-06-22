Нюша похвасталась своим междуножным пространством на фото

Знаменитость показала снимок с отдыха

Недавно пережившая развод Нюша решила начать свою жизнь с чистого листа. После многократных измен супруга артистка серьезно взялась за свою внешность, став практически неузнаваемой. Однако поклонники отмечают, что фигура знаменитости в последнее время достойна высших похвал.

Своими усилиями по улучшению формы, видимо, гордится и сама Нюша. Во время выходов в свет ее наряды стали более откровенными, на фото в социальных сетях она не стесняется показывать себя, порой, в довольно провокационных позах.

Как, например, недавно Нюша опубликовала снимки с курорта, на котором отдыхала вместе с детьми. Артистка предстала перед публикой в белом купальнике на абсолютно безлюдном пляже. Продемонстрировать себя она решила в позе сидя, крепко прижав колени к груди и засветив свое междуножное пространство.

В комментариях никто не стал критиковать Нюшу за откровенную публикацию. Напротив, поклонники поддержали ее, отметив, что Игорь Сивов потерял невероятно красивую и привлекательную жену. Они надеются, что артистка еще встретит в будущем свое счастье.