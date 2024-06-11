Брежнева показала сочную фигуру в тесном купальнике – откровенное фото

Брежнева показала сочную фигуру в тесном купальнике – откровенное фото
Вера Брежнева. Фото: соцсети
Певица неплохо выглядит

Карьера некогда любимой россиянами певицы Веры Брежневой в нашей стране завершилась, однако это не мешает представителям сильной половины человечества любоваться привлекательной внешностью артистки. Тем более, что Брежнева всегда готова похвастаться подтянутой фигурой.

На этот раз певица выложила яркую фотографию с жаркого курорта. Вера прекрасно проводит время на райских островах – артистка улетела в отпуск на Мальдивы. Оттуда она порадовала поклонников откровенной фотографией в тесном купальнике.

Брежнева надела модной слитный купальник черного цвета и в таком виде позировала фотографу. Певица развернулась к объективу спиной, показав стройные ноги и подтянутые ягодицы. Поклонники пришли в восторг от такого смелого и соблазнительного ракурса.

К слову, ранее откровенной фотографией поделилась популярная телеведущая Алена Водонаева.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

На Украине грузовик с военными номерами прорвался через границу с Венгрией

Незалежные пытались проникнуть в Европу

"Стаи дронов" обрушились на российские позиции под Купянском

Враг продолжает совершенствоваться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей