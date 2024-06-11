Брежнева показала сочную фигуру в тесном купальнике – откровенное фото

Певица неплохо выглядит

Карьера некогда любимой россиянами певицы Веры Брежневой в нашей стране завершилась, однако это не мешает представителям сильной половины человечества любоваться привлекательной внешностью артистки. Тем более, что Брежнева всегда готова похвастаться подтянутой фигурой.



На этот раз певица выложила яркую фотографию с жаркого курорта. Вера прекрасно проводит время на райских островах – артистка улетела в отпуск на Мальдивы. Оттуда она порадовала поклонников откровенной фотографией в тесном купальнике.

Брежнева надела модной слитный купальник черного цвета и в таком виде позировала фотографу. Певица развернулась к объективу спиной, показав стройные ноги и подтянутые ягодицы. Поклонники пришли в восторг от такого смелого и соблазнительного ракурса.

К слову, ранее откровенной фотографией поделилась популярная телеведущая Алена Водонаева.