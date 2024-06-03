Газманов призвал отказаться от иностранных футболистов из России

Газманов призвал выгнать иностранных футболистов из России
Олег Газманов. Фото: АГН "Москва"
По его словам, нужно развивать уровень собственных спортсменов

Певец Олег Газманов считает, что России совершенно не нужны легионеры – иностранные футболисты, которые не имеют права выступать в национальной сборной. По его словам, это поможет стране развить достойный уровень собственных спортсменов.

Как указал знаменитость, происходящее с российским футболом сейчас является болью болельщиков. Он хотел бы, чтобы уровень этого вида спорта был сравним с европейским или даже мировым.

"Чтобы это было, нужно развивать футбол. Может, меньше использовать заграничных гастролеров", – заявил Газманов.

В случае, если у них прекратится контракт с российскими футбольными клубами, это будет означать автоматический выезд из страны, поскольку сейчас большинство находится в России по рабочей визе.

Газманов призвал ориентироваться на город Эйндховен в Нидерландах, где проживает всего 80 тысяч человек. При этом на такие показатели населения у них имеется 80 футбольных полей, и молодому поколению ничего не остается, кроме как заниматься спортом.

Артист отметил, что футбол является самой массовой игрой в мире, и Россия просто обязана быть в ней первой.

Ранее разгорелся скандал из-за отъезда вратаря "Краснодара" Сафонова во Францию, его взяли в "ПСЖ". Несмотря на критику спортсмена со стороны россиян, его поддержали комментатор Дмитрий Губерниев и хоккеист Александр Овечкин.

Источник: Спорт-экспресс
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