Жена рассказала о состоянии Олега Газманова после операции на глазах

Артист сразу же ударился в творчество

Олег Газманов в конце марта был вынужден обратиться за помощью к врачам. Артисту потребовалось хирургическое вмешательство на глаза. Его супруга Марина рассказала о том, как сейчас себя чувствует знаменитость.

По ее словам, операция была плановая. Газманов перенес ее стойко, сразу же отправившись работать на студию. Марина назвала супруга настоящим мужчиной, который не ноет из-за превратностей судьбы.

Она утверждает, что состояние здоровья заботит Газманова меньше, чем написание новой песни. Сейчас певец очень много посвящает себя творчеству, чтобы выпустить в свет новый хит. Марина рассказала, что из-за этого он постоянно находится в творческих муках.

"Очень попахивает шлягером. Почему в муках, а так всегда, когда появляется произведение на года", – призналась она.

Супруга артиста утверждает, что уже было написано восемь текстов и два музыкальных сопровождения в поисках идеального сочетания.

Ранее стало известно, что преемный сын отказался от фамилии Газманова. Филипп взял девичью фамилию матери Муравьева. Такое решение он принял после того, как отец попал в санкционные списки ЕС.