"Ты согласна стать моей?": Чуйков сделал предложение Муцениеце у всех на виду

Восторгу поклонников нет предела!

Актриса Агата Муцениеце в разводе уже четыре года. А за харизматичным ведущим Иваном Чуйковым закрепилось звание завидного холостяка, хотя он и пользуется успехом у женщин. Кажется, что с Агатой у него была бы идеальная пара. Тем более, они оба – 1989 года рождения.

Сегодня они все чаще появляются вместе. Так на красную дорожку ММКФ Агата и Иван вышли под руку, чем привлекли к себе повышенное внимание прессы и светских сплетников.

А пару дней спустя в эфире телеканала RU.TV, где были объявлены номинанты грядущей церемонии XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, Иван Чуйков сделал Агате Муцениеце предложение, от которого не может отказаться ни одна девушка.

"Ты согласна стать моей", – начал Иван.

"Да!" – радостно прокричала Агата.

Теперь вместе они будут… Нет, не растить детей, а вести "Русскую музыкальную Премию" телеканала RU.TV. Организаторы и до этого отмечали, что все в этом году будет отличаться от церемоний прошлых лет, но теперь мероприятие станет действительно жарким!

Напомним, что XIII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV пройдет 22 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Она будет выделяться концепцией, постановкой, и станет самым ярким музыкальным событием этой весны.

