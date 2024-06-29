Названы самые "душные" знаки зодиака

Найти с ними общий язык непросто

Родившиеся под определенным созвездием люди получают набор качеств, который может сильно помогать им по жизни. Но бывают ситуации, когда вытерпеть эти особенности другим людям практически невозможно. Рассказываем, с какими знаками зодиака сложнее всего.

Козероги могут навести тоску на человека просто своим присутсвием. Они кажутся окружающим отстраненными и холодными, а ужиться с ними способны только настоящие "терпилы". Такие люди скупы, много работают и считают себя самыми правильными. Очень быстро это начинает наводить ужас на партнера, который не выдерживает постоянных лекций в свой адрес.

Раки тоже считаются непростыми знаками зодиака, поскольку слишком ценят домашний уют. Они способными целыми днями заниматься уборкой, наводить лоск, к чему будут обязывать и других членов семьи. В конце концов от такого порядка у близких к Раку людей начинает дергаться глаз. Если потребности этого знака удовлетворены не будут, они начнут страдать и доводить окружающих своими эмоциями.

Девы замыкают тройку "душнил", поскольку являются мастерами порядка и распорядка во всем. Если кто-то решит поступить иначе, то его сразу будет ждать расстрел. Постоянные правила, требования могут нервировать близких к ним людей. И не стоит забывать, что Девы очень злопамятны и могут мстить расчетливо и скрупулезно.