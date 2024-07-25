Mash: Долина заложила дом для оплаты юбилейного тура

Знаменитость стала жертвой мошенников

Появилась информация, что Лариса Долина во время подготовки к предстоящему юбилейному туру взяла огромный займ в банке на 50 млн рублей. Кредиторы одобрили сделку не только на основании хорошего дохода звезды, но также из-за оставленного под залог ее дома в Московской области. Не основного, а лишь дачи, стоимостью 70 млн рублей.

Кредит аристке выдали под бешенные 30% годовых из-за якобы плохой кредитной истории. Выплатить все она должна в течение 12 месяцев. Однако концертный директор Долиной информацию опроверг – по его словам, знаменитость стала жертвой мошенников.

Он отметил, что у певицы деньги на юбилейный тур есть, брать кредит она не собиралась. Дачу в банке заложили злоумышленники, которые каким-то образом завладели документами на дом и его архивными фотографиями снаружи и внутри.

Известно, что сейчас делом занимаются правоохранители, которые ищут человека, который воспользовался такой важной документацией.

Ожидается, что с концертами по стране Лариса Долина поедет в следующем году. В сентярбе 2025-го у нее уже запланировано представление в Кремлевском дворце.

Ранее артистка потребовала для уничтоживших "Крокус" террористов казни на площади.