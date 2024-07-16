Невеста посмотрела ролик с участием жениха и в слезах сбежала со свадьбы

Невеста посмотрела ролик с участием жениха и в слезах сбежала со свадьбы
Фото: www.unsplash.com
Торжество превратилось в трагедию

На просторах социальных сетей люди часто делятся личными переживаниями и необычными историями. Так, одна из зарубежных интернет-пользовательниц рассказала, как недавно побывала на свадьбе, обернувшейся громким скандалом.

Влюбленные молодые люди решили связать себя узами брака и закатили громкое торжество. Однако родственники жениха вели себя достаточно странно. Они потребовали, чтобы в мероприятии принимала участие бывшая возлюбленная молодого человека. Разумеется, это сильно расстроило невесту, и разразилась грандиозная ссора.

В конце концов, девушка в слезах убежала с мероприятия. Как позже выяснилось, на свадьбу все же пришла бывшая жениха и даже показала невесте любопытное видео. Девушка объявила, что парень продолжал с ней отношения и активно изменял новой возлюбленной. В качестве доказательства был продемонстрирован интимный ролик. Парень потом утверждал, что видео снимали давно, однако помириться с невестой так и не смог.

Источник: Reddit ✓ Надежный источник

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