Лето страданий-2024: опубликовано предсказание индийского мальчика-пророка

Жизнь готовит человечеству новые испытания

Ситуация на международной арене очень далека от стабильной. Однако, как утверждают многие эксперты, а также специалисты по тонким материям, впереди нас ждут еще более тяжелые испытания. Недавно появился жуткий прогноз молодого индийского астролога Абигья Ананда на текущее лето.

Мальчик из Индии стал настоящей знаменитостью после того, как сделал несколько удивительно точных прогнозов по поводу пандемии коронавируса. Теперь молодой человек утверждает, что наступившее лето станет очень тяжелым для всего человечества.

По его прогнозам, людям придется столкнуться с буйством стихии. Наводнения, землетрясения и другие природные катастрофы унесут немало жизней и приведут к серьезным разрушениям. Индийский пророк называет наступивший сезон года "летом страданий-2024".

Пострадает и экономическая сфера жизни. Многие страны столкнутся с тяжелыми кризисами, проблемы в финансовой сфере грозят возвращением Великой депрессии. Судя по всему, это лето оставит свой тяжелый отпечаток в мировой истории.

К слову, ранее человечество испугало всплывшее предсказание сивиллы Фригии.