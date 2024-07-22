Тест на знание географии: вы хорошо учились в школе?

Тест на знание географии: вы хорошо учились в школе?
Фото: www.unsplash.com
Всегда полезно освежить память

Часто бывает, что взрослые образованные люди сталкиваются с серьезными затруднениями, пытаясь ответить на вопросы из школьной программы. По прошествии многих лет знания выветриваются из головы, так что иногда школьник может оказаться умнее в некоторых вопросах.

Предлагаем вам поднять знания по географии. Возможно, вы уже забыли, где находится географический центр Азии и в каком океане расположены Галапагосские острова. Короткий, но занимательный тест освежит память и поднимет настроение интересными вопросами.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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