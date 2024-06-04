Ради Заворотнюк Чернышев бросил возлюбленную в США

Их роман начался неожиданно

Фигурист Петр Чернышев стал примером настоящего мужества и героизма после обнаружения опухоли у Анастасии Заворотнюк. Он до последних дней держал любимую за руку и работал не покладая рук, чтобы заработать деньги на ее лечение, надеясь на спасение жены. Вместе они стали примером большой любви, ради которой им пришлось принимать непростые решения.

Заворотнюк и Чернышев познакомились на ледовом шоу. Актриса признавалась, что сразу же обратила внимание на фигуриста, хотя она, как и Петр, была в отношениях. На тот момент спортсмен жил и работал в США, где его ждала девушка, а Анастасия была вместе с Сергеем Жигуновым.

Чернышев признавался, что в тот период он не был настроен на новые романтические знакомства. Но встреча с "Прекрасной няней" полностью изменила ситуацию. Фигурист принял решение расстаться с возлюбленной, прежде чем начать ухаживать за Заворотнюк. Вскоре он пригласил ее на свой день рождения, с которого и начался их роман.

Влюбившись в спортсмена, Анастасия ушла от Жигунова. Актер, как поговаривают сплетники, так и не простил этого избраннице. Люди обратили внимание, что в итоге он нашел себе жену, невероятно похожую на артистку, а также не сказал ни слова после ее смерти.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", до постановки страшного диагноза Заворотнюк страдала от сильных головных болей. Она могла пожаловаться на них, но на публике не подавала виду, что чувствует себя плохо.