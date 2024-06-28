"Великий переход": жуткое предсказание сивиллы Фригии напугало россиян

Грядут серьезные перемены

В период глобальных перемен на международной арене люди все чаще начинают обращаться к предсказаниям, способным приоткрыть завесу тайны над туманным будущим. Так, жутковатое пророчество знаменитой колдуньи из Средневековья заставило россиян сильно обеспокоиться.



Сивилла Фригия предсказывала, что переломный для человечества момент наступит в тот период, когда Земля столкнется с необычайным явлением – сразу несколькими Солнцами. Согласно предсказанию, небесное светило будет менять цвет. Современные толкователи связывают пугающие предсказания с солнечной активностью. Сама же Фригия была уверена, что это ведение предвещает "закат времен и Великий переход в другую эпоху".

Как отметила известный астролог Юлия Лифанова, мощные магнитные бури и другие перемены на небосводе в период 2024-2025 годов действительно свидетельствуют о том, что вскоре мир сильно изменится.

В конце концов, предсказание обещает завершение конфликтов и стабилизацию ситуации в мировом пространстве, однако, к сожалению, перед этим человечеству придется столкнуться с мощными природными катаклизмами, которые будут проверять людей на прочность.

К слову, ранее знаменитый пророк-математик предсказал точную дату завершения затянувшегося конфликта.