"Новый Нострадамус" объявил точную дату начала Третьей мировой войны

Человечество на пороге глобальных испытаний

Положение дел на международной арене давно не вселяет оптимизм. Многие страны так или иначе задействованы в конфликтах, которые разгорелись в разных частях света. Такая обстановка не несет ничего хорошего. Многие эксперты считают, что не за горами очередной глобальный конфликт. С тревожным предсказанием по этому поводу выступил известный индийский астролог Кушал Кумар.

Знаменитого провидца многие знают как "нового Нострадамуса". Пророк считает, что сумел определить точную дату развязывания Третьей мировой войны. Эксперт по звездам из Индии обратил внимание на потенциал, которым обладает июнь текущего года. По его словам, многие признаки говорят о том, что именно этот месяц станет отправной точкой глобального конфликта.

Кумар считает, что уже сегодня, 18 июня, может произойти нечто такое, что даст толчок череде последующих событий, которые в конце концов окажутся началом нового глобального конфликта. Кроме того, зловещим потенциалом обладает дата 29 июня. Как бы там ни было, в ближайшее время может произойти нечто ужасное и трагическое, что обернется новыми испытаниями для человечества.

К слову, ранее стала известна дата апокалипсиса по мнению знаменитого ученого Исаака Ньютона. Он был уверен, что мир погрузится во тьму.