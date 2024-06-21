Математик-пророк предсказал дату окончания конфликта и назвал победителя

Математик-пророк предсказал дату окончания конфликта и назвал победителя
Фото: www.unsplash.com
Многие ждут наступление мира

Тяжелая ситуация на международной арене отражается на жизни всех людей. В такой сложной эмоциональной обстановке большой популярностью начали пользоваться всевозможные пророчества и предсказания. Так, в социальных сетях активно обсуждают заявление известного российского математика-пророка Григория Кваши, который предсказал точную дату окончания затянувшегося конфликта.

Определенное доверие к словам математика вызывает тот факт, что свои пророчества он основывает на расчетах, базирующихся на теории цикличности исторических событий. По мнению математика-пророка, в этом году не стоит ждать завершения конфликтной ситуации.

Впрочем, свет в конце тоннеля все же уже заметен. Кваша считает, что мир наступит в будущем, 2025-м году. При этом победа, безусловно, будет за Россией. Математик также отметил, что в том же году прекратится противостояние нашей страны и Соединенных Штатов Америки. Все это поможет стабилизировать ситуацию в мировом пространстве.

К слову, ранее всплыло таинственное пророчество "нового Нострадамуса".

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
По теме

На Западе раскрыли, в какой город направят истребители F-16 для ВСУ

Незалежная нуждается в поддержке

Личного телохранителя Зеленского обвинили в захвате власти

Сотрудники пожаловались на собственного начальника президенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей