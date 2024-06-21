Математик-пророк предсказал дату окончания конфликта и назвал победителя

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Тяжелая ситуация на международной арене отражается на жизни всех людей. В такой сложной эмоциональной обстановке большой популярностью начали пользоваться всевозможные пророчества и предсказания. Так, в социальных сетях активно обсуждают заявление известного российского математика-пророка Григория Кваши, который предсказал точную дату окончания затянувшегося конфликта.
Определенное доверие к словам математика вызывает тот факт, что свои пророчества он основывает на расчетах, базирующихся на теории цикличности исторических событий. По мнению математика-пророка, в этом году не стоит ждать завершения конфликтной ситуации.
Впрочем, свет в конце тоннеля все же уже заметен. Кваша считает, что мир наступит в будущем, 2025-м году. При этом победа, безусловно, будет за Россией. Математик также отметил, что в том же году прекратится противостояние нашей страны и Соединенных Штатов Америки. Все это поможет стабилизировать ситуацию в мировом пространстве.
К слову, ранее всплыло таинственное пророчество "нового Нострадамуса".
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