Худеющим раскрыли связь между алкоголем и потерей веса

Напиток может способствовать росту цифр на весах

Эндокринолог Анжела Толмасова рассказала, какие продукты могут негативно влиять на процесс похудения. Всего она выделила пять самых вредных и рассказала об их связи с потерей веса.

Хуже всего питаться тем, что содержит комбинацию углеводов и жиров, а добавление к этому большого количества соли или сахара и вовсе делает сочетание убийственным. Среди таких продуктов можно выделить колбасы, сосиски и бекон.

"Всемирная организация здравоохранения относит их к канцерогенам, то есть способным провоцировать онкологические заболевания", – рассказала медик.

Большой вред несет в себе сладкая газировка. Она не только может вызвать развитие диабета, но также приводит к кариесу. По ее медика, еще стоит ограничить употребление белого хлеба, поскольку он провоцирует скачки глюкозы в крови.

Аналогичное правило касается и продуктов быстрого приготовления, фаст-фуда. И, наконец, на набор лишнего веса сильно влияет алкоголь. Помимо того, что эти напитки являются пустыми калориями, они еще способствуют развитию болезней печени, сердца, сосудов.

Хорошей альтернативой вредным продуктам являются фрукты, овощи, зелень, орехи и семена. Сосиски можно заменить нежирным мясом, сладкие напитки – домашними морсами, а фаст-фуд – сухофруктами или чипсами из морских водорослей.