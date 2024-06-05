WSJ: состояние Байдена начало ухудшаться

Политик с каждым днем теряет все больше когнитивных навыков

Президент США Джо Байден, получивший себе политическую славу в качестве искусстного переговорщика, знающего проблематику до мелочей, в последний год растерял репутацию. Все из-за ухудшающегося ментального состояния политика, сообщает The Wall Street Journal.

Сейчас Байден является самым старым человеком на президентском посту США – ему 81 год. Это и его когнитивные способности являются основными трудностями в предвыборной кампании на второй срок. Хотя его помощники в Белом доме настаивают, что лидер остается таким же резким и энергичным, как и раньше, хоть некоторые нюансы все же имеются.

Источники говорят, что в один день президент ведет свободные разговоры, а в другие – полагается исключительно на записи. Кажется, будто с каждым разом он все меньше может удержать информации в своей голове.

Некоторые участники встреч с Байденом в январе утверждают, что временами он говорил настолько тихо и медленно, что его было невозможно понять, делал многозначительные паузы с закрытыми глазами, из-за чего окружающие думали, будто политик попросту заснул.

Также лидер в последнее время стал реже встречаться со своими избирателями. Во время пандемии он провел больше 30 встреч, а на третьем году президентства их сократили до дюжины.

При этом демократы утверждают, что слухи о тревожном состоянии Байдена распространяют республикацы в рамках внутреполитической борьбы, чтобы подорвать уверенность в способностях президента руководить государством.