"Самая сексуальная бездомная" снялась в крохотных трусиках и поразила мужчин

Откровенный кадр облетел соцсети

Девушки из разных стран активно делятся пикантным контентом. Недавно на весь мир прославилась популярная блогер из Австралии Эмили Уэбб. Девушку называют "самой сексуальной бездомной", так как из-за жилищного кризиса красотка лишилась съемной квартиры и не стала искать новую постоянную крышу на головой.



Привлекательная девушка взбудоражила мужчин яркой фотографией в мини-бикини. Красотка надела крохотные белые трусики от купальника, грудь знаменитости прикрывает белый лиф на тонких бретельках. В таком виде Эмили сфотографировалась у бассейна. Откровенный кадр заставил мужчин замереть от восторга и возбуждения.

Жительница Австралии привлекла к себе внимание после того, как решила стать бездомной. Девушка не хочет тратить крупные суммы денежных средств на съем жилья. Красотка придумала оригинальный выход из ситуации. Она знакомится с мужчинами на различных сайтах, а затем ночует у них несколько ночей. Эмили постоянно меняет место проживания, поэтому фактически является бездомной.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела "самая сексуальная судья". Девушка не постеснялась спустить штаны и оголить ягодицы.