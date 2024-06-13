Макаревич* рассказал о конфузе с пирожками в аэропорту Брисбена

Макаревич* страшно оконфузился в аэропорту: уделался на глазах у всех
Андрей Макаревич*. Фото: АГН "Москва"
Инцидент произошел с артистом возле ресторана

Музыкант Андрей Макаревич* в своих соцсетях поделился курьезным случаем, который произошел с ним и его концертным директором в аэропорту Брисбена, куда он прилетел на гастроли. Артист решил перекусить в местной забегаловке, но оконфузился на глазах у всех.

Макаревич* рассказал, что купил пирожки с овощами и курицей, которые называют эмпанадас в местном буфете. Как только он надкусил один из них – сразу же на него стрельнула начинка, испачкав только что постиранную рубашку. После этого аналогичный инцидент случился и с его директором.

"Вот я теперь думаю – сколько человек в день здесь уделываются этими эмпанадасами?" – вопрошает знаменитость.

Певец указал, что съесть блюдо целиком и избежать оплошности невозможно, и он не понимает, как правильно их есть. Макаревич* даже сравнил пирожки с московскими чебуреками, отметив что у них есть особое преимущество – они не стреляют начинкой, а капают.

Ранее стало известно, что лидера группы "Машина времени" проверяет СК после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: соцсети
По теме

Галкин* заявил об отъезде на фоне новостей об обысках

Артист активно перемещается по всему свету

Взорвался польский военный завод: производил припасы для Украины

Погиб один рабочий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей