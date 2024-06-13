Макаревич* рассказал о конфузе с пирожками в аэропорту Брисбена

Инцидент произошел с артистом возле ресторана

Музыкант Андрей Макаревич* в своих соцсетях поделился курьезным случаем, который произошел с ним и его концертным директором в аэропорту Брисбена, куда он прилетел на гастроли. Артист решил перекусить в местной забегаловке, но оконфузился на глазах у всех.

Макаревич* рассказал, что купил пирожки с овощами и курицей, которые называют эмпанадас в местном буфете. Как только он надкусил один из них – сразу же на него стрельнула начинка, испачкав только что постиранную рубашку. После этого аналогичный инцидент случился и с его директором.

"Вот я теперь думаю – сколько человек в день здесь уделываются этими эмпанадасами?" – вопрошает знаменитость.

Певец указал, что съесть блюдо целиком и избежать оплошности невозможно, и он не понимает, как правильно их есть. Макаревич* даже сравнил пирожки с московскими чебуреками, отметив что у них есть особое преимущество – они не стреляют начинкой, а капают.

Ранее стало известно, что лидера группы "Машина времени" проверяет СК после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ