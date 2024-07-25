Бывшему мужу Пелагеи закрыли выезд из России из-за долгов

Телегина настигла расплата после скандальной выходки с Пелагеей
Иван Телегин. Кадр: YouTube.com
Теперь спортсмена не выпустят из страны

Спустя два месяца после громко скандала между Пелагеей и ее бывшим мужем Иваном Телегиным стало известно, что теперь хоккеисту запретили выезжать из страны. Ранее артистка рассказывала, что экс-возлюбленный запретил вывозить их общую дочь и страны – об этом она неожиданно узнала перед вылетом в Турцию, что довело ребенка до слез.

Телегина не выпускают из России из-за долга в 64 млн рублей, которые он не оплачивает по ипотеке на совместный дом с артисткой. Его они приобрели несколько лет назад, рассчитывая жить там вместе с дочкой. На площади в 740 квадратов есть СПА и дизайнерская мебель, которая обошлась знаменитостям в круглую сумму.

Однако вскоре после скандального развода Телегин отказался выплачивать ежемесячные взносы по ипотеке. Приставы были вынуждены завести в его отношении исполнительное производство и уже арестовали автомобиль хоккеиста, купленный за 7 млн рублей. 

Как сообщают СМИ, заработок спортсмена за предыдущий год сократился вдвое. Если в 2022-ом он получил 45 млн рублей, то в прошлом году только 20 млн.

Ранее Пелагея рассказала, что родственники Телегина пожаловались на ее публикацию с рыдающей дочерью, которая сильно расстроилась из-за поступка отца. При этом она опубликовала его снова, желая, чтобы вся страна узнала неприятный факт о ее бывшем супруге.

Источник: SHOT
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