Куда пропал Сатановский после оскорбления Захаровой

Политолог не давал о себе знать с октября

Больше полугода некогда медийный эксперт Евгений Сатановский не появляется в публичном поле. Он пропал вскоре после инцидента с оскорблением официального представителя МИД Марии Захаровой. Скандал произошел из-за разной позиции по Израилю, в результате чего политолог допустил в ее отношении резки фразы, даже обвинив в алкоголизме.

Вскоре Сатановский по решению Владимира Соловьева лишился места в передаче на телеканале "Россия 1". Ведущий отметил, что подобные высказывания непростительны и требуют наказания. Эксперт, в свою очередь, отмечал, что журналист имеет полное право самостоятельно определять пул гостей на своем шоу и обиды на него он не держит. Но извиняться за свои слова не намерен.

Ситуация изменилась уже через несколько дней, когда Сатановский опубликовал в своих соцсетях сообщение с просьбой его простить.

"Это были неуместные эмоции в связи с ситуацией в регионе. Повинную голову меч не сечет",

– было последним сообщением в его канале, написанным от руки.

Вскоре после этого Сатановский перестал публиковать свои экспертные взгляды на политические темы, ограничившись репостами сообщений с других каналов. В одном из интервью он признавался, что не планирует бежать из России в Израиль после скандала, а намерен продолжать жить в стране как пенсионер.

Не так давно Евгений Сатановский снова появился в публичном поле. Он высказывался на тему отношения Путина к Западу, указывая, что любой сменщик президента на посту будет настроен к Европе более враждебно. Видео он записывал из своего кабинета в московском жилье – видимо, обещание не уезжать из России он сдержал.

Коллеги поговаривали, что востоковед давно вошел в "пул неприкасаемых" на ТВ, поэтому скорее всего Соловьев однажды тихо вернет эксперта в студию как ни в чем не бывало.