Блогер Суворкин заявил о слухах о домашнем насилии и изменах в семье Алсу

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Развод популярной российской певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым спустя целых 18 лет совместной жизни прогремел на всю страну. Впрочем, уже достаточно давно ходили неприятные слухи о происходящем в семье. Теперь и вовсе всплыла жуткая информация об издевательствах, которые возможно пришлось пережить красотке-певице.
Неприятными слухами о жизни Алсу поделился известный российский блогер Антон Суворкин. Он рассказал, что многие в звездной тусовке шепчутся о семейном насилии, с которым пришлось столкнуться певице. Поговаривают, что Абрамов не стеснялся поднимать руку на свою именитую жену и периодически был очень жесток.
"Говорят, Абрамов лупил Алсу, как боксерскую грушу. Скажете, не может такого быть? Какое же должно быть у Алсу терпение, несмотря на то, что твой папа нефтяной миллиардер, переживать такое унижение", – делится своими мыслями блогер.
Кроме того, в прессе уже давно обсасываются подробности возможной неверности бизнесмена. Часто говорили о том, что Ян прекрасно проводил время в объятиях бывшей девушки рэпера Тимати, модели Анастасии Решетовой.
Если верить слухам, на долю артистки выпали очень тяжелые испытания, которые привели ее к разводу. Как известно, в течение последнего года Алсу частенько появлялась на публике без обручального кольца, а также посещала мероприятия без мужа.
К слову, ранее стало известно о мести мужа Алсу за развод.
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