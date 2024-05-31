Продюсер предсказал месть мужа Алсу из-за развода

Стало известно о мести мужа Алсу за развод
Алсу. Фото: соцсети
Мужчина оказался очнь ревнивым

Карьера певицы Алсу может пойти под откос из-за развода с Яном Абрамовым. Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что бизнесмен имеет большое влияние в медасфере, поэтому ему не составит труда отомстить бывшей жене при желании.

По его словам, Абрамов периодически выступает в качестве инвестора в светской тусовке. Такие ситуации происходили нечасто, но в случае чего он сможет перекрыть Алсу кислород.

Дворцов утверждает, что бизнесмен, несмотря на собственную неверность, является очень ревнивым человеком.

"Скорее всего, на почве ревности они приняли решение подать на развод", – говорит он.

Единственный вариант для артистки избежать больших проблем – это постараться развестись мирно, без скандалов, конфликтов и обмусоливания грязных подробностей в прессе.

Недавно стало известно, то Алсу давно была в курсе неверности супруга – еще до рождения сына. Однако она надеялась, что сможет сохранить брак и терпела загулы бизнесмена.

Источник: Страсти
По теме

В Польше раскрыли зловещий план Киева против России

Власти Незалежной никак не успокоятся

Стали известны подробности последних дней Заворотнюк

Состояние актрисы ухудшилось две недели назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей