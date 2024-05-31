Продюсер предсказал месть мужа Алсу из-за развода

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Карьера певицы Алсу может пойти под откос из-за развода с Яном Абрамовым. Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что бизнесмен имеет большое влияние в медасфере, поэтому ему не составит труда отомстить бывшей жене при желании.
По его словам, Абрамов периодически выступает в качестве инвестора в светской тусовке. Такие ситуации происходили нечасто, но в случае чего он сможет перекрыть Алсу кислород.
Дворцов утверждает, что бизнесмен, несмотря на собственную неверность, является очень ревнивым человеком.
"Скорее всего, на почве ревности они приняли решение подать на развод", – говорит он.
Единственный вариант для артистки избежать больших проблем – это постараться развестись мирно, без скандалов, конфликтов и обмусоливания грязных подробностей в прессе.
Недавно стало известно, то Алсу давно была в курсе неверности супруга – еще до рождения сына. Однако она надеялась, что сможет сохранить брак и терпела загулы бизнесмена.
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