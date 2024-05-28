Daily Mail: родная дочь отказалась от фамилии Бреда Питта

Родные и приемные дети отвергли Бреда Питта
Бред Питт. Кадр: YouTube.com
Между супругами продолжаются изнурительные судебные тяжбы

Младшая дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта Вивьен отказалась от фамилии отца. Об этом стало известно из афиши нового мюзикла "Аутсайдеры", который она продюсировала вместе с матерью. 15-летняя девочка поступила так вслед за своими братьями и сестрами, которые тоже отвергли знаменитого родителя.

Ранее аналогичное решение приняла приемная дочь артистов Захра, которая во время вступления в женское сообщество в колледже Спелман представилась исключительно как Джоли, без второй приставки "Питт". 

Плохо к актеру относится и его 20-летний приемный сын Пакс, который называет отца "засранцем мирового уровня" и "презренным человеком". 

Единственные, кто пока не делал публичных заявлений в отношении родителя, были биологический сын супругов Нокс и старшая дочь Шайло. По слухам, после своего совершеннолетия она требует, чтобы ее отец и мать наконец решили свои проблемы и повзрослели.

Источник: People

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