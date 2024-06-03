Пугачеву и Собчак отказались принимать на Мальдивах

Пугачеву и Собчак погнали прочь с популярного курорта
Алла Пугачева и Ксения Собчак. Фото: АГН "Москва"
Все дело в их двойном гражданстве

Для россиян, получивших израильский паспорт в надежде на беспрепятственное путешествие по миру, появились плохие новости. На популярном курорте отказались принимать представителей страны. Запрет коснется таких российских звезд, как Алла Пугачева, Ксения Собчак и других.

Президент Мальдивских островов Мохамед Муиззу подписал указ, согласно которому граждане Израиля к ним не допускаются. Глава согласился с рекомендациями кабмина в отношении этого вопроса, поскольку республика выступает в поддержку Палестины.

Для соблюдения нового запрета внесут соответствующие поправки в закон, а также создадут специальный комитет, который будет следить за соблюдением правил.

После такого решения единственный вариант для российских израильтян попасть в страну – это скрыть наличие второго гражданства и въехать по российскому паспорту. Однако не исключено, что и на этот случай на популярном курорте могут предусмотреть соответствующие меры.

Известно, что Алла Пугачева получила израильское гражданство благодаря происхождению своего мужа, как и Ксения Собчак. Долгое время журналистка отрицала наличие второго паспорта, хотя ее неоднократно замечали в посольстве Израиля в Москве вместе с сыном.

Ранее Собчак устроила политическую провокацию во время своего визита в Канны.

Источник: сайт президента Мальдивских островов
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