Что известно о смерти единственного сына Пугачевой и Киркорова

Что известно о смерти единственного сына Пугачевой и Киркорова
Алла Пугачева, Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Гибель ребенка стала для артистки трагедией

Больше десяти лет Алла Пугачева состояла в браке с Филиппом Киркоровым. До появления пятого супруга эти отношения были для артистки самыми долгими, но завести детей им так и не удалось. Хотя, как позже рассказали артисты, попытки были.

Все началось задолго до отношений Киркорова и Пугачевой. Певица вышла замуж за своего продюсера Евгения Болдина. Ее карьера шла стремительно вверх, но знаменитость мечтала о нормальной семье.

Однажды она даже забеременела от супруга, что вызвало у него резкую реакцию. Делать паузу в выступлениях и съемках он не хотел, поскольку это означало потерю больших гонораров. Поэтому мужчина принудил ее к аборту. Пугачева согласилась.

Операция прошла не совсем удачно, вскоре врачи диагностировали ей бесплодие. Однако артистка не стала сдаваться. Она обошла множество клиник, прошла лечение, чтобы снова стать матерью. В итоге в браке с Киркоровым ей наконец удалось забеременеть.

Супруги были невероятно счастливы и даже подобрали ребенку имя. Будущего мальчика они планировали назвать Никитой. Но вскоре случился выкидыш, а Пугачева впала в депрессию. Хотя и не теряла надежд снова обрести радость материнства.

"Если ничего не получится, буду рожать песни", – говорила она после личной трагедии.

Источник: СтарХит
По теме

Соседняя Финляндия выступила с кровожадным заявлением о России

Страна готова к эскалации

Хочет воевать: Джигурда нашел себе сомнительную компанию в зоне конфликта

Шоумен настроен очень решительно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей