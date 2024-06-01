Что известно о смерти единственного сына Пугачевой и Киркорова

Гибель ребенка стала для артистки трагедией

Больше десяти лет Алла Пугачева состояла в браке с Филиппом Киркоровым. До появления пятого супруга эти отношения были для артистки самыми долгими, но завести детей им так и не удалось. Хотя, как позже рассказали артисты, попытки были.

Все началось задолго до отношений Киркорова и Пугачевой. Певица вышла замуж за своего продюсера Евгения Болдина. Ее карьера шла стремительно вверх, но знаменитость мечтала о нормальной семье.

Однажды она даже забеременела от супруга, что вызвало у него резкую реакцию. Делать паузу в выступлениях и съемках он не хотел, поскольку это означало потерю больших гонораров. Поэтому мужчина принудил ее к аборту. Пугачева согласилась.

Операция прошла не совсем удачно, вскоре врачи диагностировали ей бесплодие. Однако артистка не стала сдаваться. Она обошла множество клиник, прошла лечение, чтобы снова стать матерью. В итоге в браке с Киркоровым ей наконец удалось забеременеть.

Супруги были невероятно счастливы и даже подобрали ребенку имя. Будущего мальчика они планировали назвать Никитой. Но вскоре случился выкидыш, а Пугачева впала в депрессию. Хотя и не теряла надежд снова обрести радость материнства.

"Если ничего не получится, буду рожать песни", – говорила она после личной трагедии.