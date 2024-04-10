Режиссер Сокуров назвал "истерией" запрет фильма с участием Урганта

Знаменитость против запрета кинофильмов в России

Новость о том, что Иван Ургант принял участие в проекте журналиста Николая Солодовникова, стала резонансной. После этого общественники даже потребовали не допускать картину "Во сне ты горько плакал" к показу на широких экранах. Активист Виталий Бородин объяснил это тем, что телеведущий и журналист имеют выраженные русофобские взгляды, как и директор фонда, выдавшего им финансирование, Александр Сокуров.

На выпад отреагировал сам режиссер, выразив мнение, что общественники устраивают настоящее безобразие своими постоянными доносами. По его словам, нельзя запрещать любое кино, особенно если оно несет художественную задачу.

"Ургант никаких преступлений не совершал, он по-прежнему гражданин России, это просто какая-то истерия, это неправомерно", – высказался Сокуров.

Он считает, что подобных Бородину людей нужно призывать к порядку со стороны государства, чтобы пресекать беззаконие. По его словам, доносчики такого рода являются "сумасшедшими людьми".

Официально режиссер не контактировал с Ургантом во время работы. Сокуров признался, что в жизни видел его всего один раз на каком-то общественном мероприятии в Москве. И считает его человеком свободным и раскованным. Об актерской стороне Ивана режиссер судить не может, поскольку никогда не смотрел художественных картин с участием ведущего.

Александр Сокуров, как и Иван Ургант, регулярно подвергается жесткой критике после того, как два года назад поставил подпись под антивоенной петицией.