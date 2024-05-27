Жена Игоря Николаева сообщила о смерти любимой собаки из-за онкологии

Николаев и его молодая жена пережили большое горе: онкология привела к смерти
Игорь Николаев. Фото: соцсети
Пара до сих пор не верит в случившееся

Большая трагедия произошла в жизни популярного российского композитора Игоря Николаева и его молодой супруги Юлии Проскуряковой. Убитая горем женщина рассказала в социальных сетях о смерти любимой собаки Зои, которая была полноценным членом семьи и пользовалась бесконечной любовью своих хозяев.

К сожалению, судьба распорядилась так, что очаровательная миниатюрная собачка страдала онкологическим заболеванием. Раковая опухоль вылезла у собачки на 14-м году жизни. В таком почтенном возрасте делать операцию было нельзя, так что хозяевам лишь оставалось с грустью наблюдать за тем, как их любимый четвероногий друг потихоньку угасает.

Собачка по кличке Зоя сумела прожить долгую и счастливую жизнь, которую омрачила лишь болезнь в последние годы. Она скончалась в возрасте 14 лет и 8 месяцев. Юлия рассказала, что если бы не онкология, любимая всеми собачка прожила бы намного дольше, так как всегда была окружена невероятной заботой и любовью.

Ветеринары предупредили, что пожилая любимица семейства не сможет пережить химиотерапию и операцию, так что помочь ей уже не смогли. Проскурякова поделилась душещипательными подробностями, она рассказала, что к концу жизни бедная собачка начала слепнуть и чувствовала себя очень плохо. В конце концов животное скончалось.

К слову, ранее стало известно о трагедии в жизни популярного телеведущего Андрея Малахова.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Янукович вслед за Путиным прилетел в Минск

Причину визита держат в тайне

Раскрыта связь между Пригожиным и чистками в Минобороны

Между лидером ЧВК и главой страны прошел интересный диалог после мятежа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей