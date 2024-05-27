Жена Игоря Николаева сообщила о смерти любимой собаки из-за онкологии

Пара до сих пор не верит в случившееся

Большая трагедия произошла в жизни популярного российского композитора Игоря Николаева и его молодой супруги Юлии Проскуряковой. Убитая горем женщина рассказала в социальных сетях о смерти любимой собаки Зои, которая была полноценным членом семьи и пользовалась бесконечной любовью своих хозяев.



К сожалению, судьба распорядилась так, что очаровательная миниатюрная собачка страдала онкологическим заболеванием. Раковая опухоль вылезла у собачки на 14-м году жизни. В таком почтенном возрасте делать операцию было нельзя, так что хозяевам лишь оставалось с грустью наблюдать за тем, как их любимый четвероногий друг потихоньку угасает.

Собачка по кличке Зоя сумела прожить долгую и счастливую жизнь, которую омрачила лишь болезнь в последние годы. Она скончалась в возрасте 14 лет и 8 месяцев. Юлия рассказала, что если бы не онкология, любимая всеми собачка прожила бы намного дольше, так как всегда была окружена невероятной заботой и любовью.

Ветеринары предупредили, что пожилая любимица семейства не сможет пережить химиотерапию и операцию, так что помочь ей уже не смогли. Проскурякова поделилась душещипательными подробностями, она рассказала, что к концу жизни бедная собачка начала слепнуть и чувствовала себя очень плохо. В конце концов животное скончалось.

К слову, ранее стало известно о трагедии в жизни популярного телеведущего Андрея Малахова.