Елена Борзова: Пугачева отказалась поддержать умирающего автора хита "Паромщик"

Лицемерие певицы поразило вдову поэта-песенника

Знаменитая советская актриса Елена Борзова выступила с разгромной тирадой в адрес беглой певицы Аллы Пугачевой. Вдова известного поэта-песенника Николая Зиновьева рассказала, как некрасиво экс-примадонна отечественной эстрады поступила с ее мужем, когда он был при смерти.



Именно Зиновьев написал для Аллы Пугачевой культовую композицию "Паромщик". Также он является автором известных песен "Дельтаплан" и "Казанова", которые исполняет Валерий Леонтьев.

К сожалению, судьба распорядилась так, что к концу жизни Николай Зиновьев оказался тяжело болен. Его мучила страшная болезнь Паркинсона. Близкие поэта устраивали концерт в его честь, однако Пугачева ответила отказом на приглашение утешить умирающую звезду. Тогда певица объявила, что не сможет выступить, так как завершила свою концертную деятельность.

Однако, как утверждает Борзова, ее слова были абсолютным лицемерием. Ведь уже на следующий день певица выступила на сцене "Крокус Сити Холла" на мероприятии, организованном Игорем Николаевым.

Борзова считает, что тогда Алла Борисовна руководствовалась исключительно собственными корыстными целями. Мероприятие Николаева было мощно освещено, этот концерт транслировали по федеральным каналам. А вот тяжелобольной Зиновьев уже не мог принести пользу Пугачевой, так как было очевидно, что его земной путь подходит к концу. Такое поведение артистки глубоко ранило вдову легендарного поэта.

К слову, ранее дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте рассказала, что до сих пор жалеет из-за одного решения в начале карьеры.