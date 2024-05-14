Нумеролог Нероева: этой осенью Пугачева захочет вернуться в Россию

Эксперт сделала прогноз на 2024 год для певицы

У Аллы Борисовны вышел цикл 9. Этот цикл относится к завершению – год очищения и завершения каких-то проектов, отношений и т.д. Главный урок этого года для Пугачевой – отпустить все то, что должно уйти. Ей важно не держаться за старое и не пытаться что-то вернуть, перестать контролировать все вокруг. Таким прогнозом для певицы поделилась астролог и нумеролог Екатерина Нероева.



Эксперт добавила, что если этого не сделать добровольно, то все заберут силой, принудительно. Так что нужно будет выкидывать все ненужное, уходить от ненужных людей, отказаться от нелюбимой работы. И главное, помнить, что мир – не враг. Он забирает то, что уже не должно быть с вами. Важно начать новые проекты и вкладывать деньги во что-либо.

"Дадут о себе знать какие-то накопившиеся проблемы, возможно, подорвется здоровье, финансы или отношения, а, может быть, даже и все сразу", – продолжает рассказывать о судьбе Пугачевой эксперт.

Это все потребует решения, чтобы не тянуть груз в следующий год. Здесь нужно не ждать, чтобы все разрешилось само собой, этого не произойдет. Следует самостоятельно навести порядок в своей жизни, добавила Нероева.





Вообще, 2024 год у Аллы Борисовны предназначен для того, чтобы посмотреть на свою реализацию и опыт в более широком смысле, отметила нумеролог. Эта тенденция сохраняется у Примадонны с 2023 года, но в этом году нужно будет ей более осознанно подойти к работе над собой, чтобы достичь желаемого.

В июне у Примадонны ожидается какое-то путешествие, причем в страну, в которой она еще не была. А в августе она возвратится к старым проектам или к отношениям с кем-то (не любовным). Звезды будут ее подталкивать к переосмыслению прошлого и давать какой-то шанс на возвращение к старым позициям. Нероева не исключила, что речь идет о России. Осенью Алле Пугачевой предстоит принять какое-то судьбоносное решение.

Что касается финансов, то здесь будут большие накопления и траты. Но деньги будут потрачены на благоприятные дела, например, на те же путешествия. Но некоторые счета будут подвергнуты полной ревизии. Кредитные отношения со стороны партнеров окажутся замороженными. Здесь Алла Пугачеву подстерегает опасность именно переоценить свои силы, уверена нумеролог.

В плане отношений у певицы все будет хорошо: не предвидится никаких перемен, она не будет себя ощущать одинокой, скорее, наоборот. Наиболее уязвимые для здоровья месяцы – это апрель, октябрь и декабрь. Также нужно будет снимать нагрузки, в это время соблюдать режим отдыха и укреплять иммунитет.

Подытоживая свой прогноз, астролог отметила, что 2024 год для Аллы Пугачевой – это время для глубокой внутренней проработки своей личности. Она будет переосмысливать прошлый и настоящий опыт и задавать себе правильные вопросы.