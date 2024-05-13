Пугачева устроила встречу с Тиньковым* на Кипре

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Долгие десятилетия Алла Пугачева была королевой отечественной эстрады и казалась многим чуть ли не одним из символов страны. Однако стремительные перемены на международной арене показали, что у артистки свой взгляд на многие вещи, и он разительно отличается от позиции патриотически настроенных граждан.
Теперь и вовсе выяснилось, что певица близко сошлась с опальным бизнесменом Олегом Тиньковым*. Недавно бывшую примадонну отечественной эстрады и предпринимателя, который активно критикует решения российских властей, застукали за совместной трапезой.
Беглые знаменитости устроили рандеву на Кипре, именно там Алла Пугачева обосновалась после того, как ситуация в Израиле обострилась, и Святая земля перестала устраивать звездное семейство в качестве новой родины.
Внимательные россияне заметили Пугачеву в компании Тинькова* и, разумеется, раструбили об этом событии по всем социальным сетям. Очевидцы отметили, что сблизившиеся знаменитости вели очень активную беседу – беглым звездам явно есть, что обсудить. Также наблюдательные россияне обратили внимание на непривычный вид Пугачевой. На встречу с Тиньковым* она пришла без излюбленного парика.
К слову, ранее было сделано заявление о преемнице Аллы Пугачевой.
Вражеские снаряды были сбиты ПВО
Позицию России обозначила Мария Захарова