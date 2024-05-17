MK: соседи рассказали о плохом состоянии Пугачевой

Состояние Пугачевой напугало ее соседей на Кипре
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
В последнее время звезда почти не выходи из дома

Недавние публикации Аллы Пугачевой в соцсетях, на которых она активная, бодрая и без намеков на возрастные морщины – это лишь красивая картинка. В реальности ситуация обстоит значительно хуже, признались ее соседи на Кипре.

По их словам, в последнее время российская артистка сильно сдала. Слухи о том, что на острове у нее обострились хронические болезни, появились еще в конце прошлого года. Якобы из-за этого у нее сильно опухают ноги, и ей трудно ходить.

Очевидцы утверждают, что вид Пугачевой и ее состояние вызывают много вопросов.

"Выглядит не очень: сутулится. Да и координация нарушена – все заметили. Просто даже пугает такими изменениями во внешности", – говорят люди.

Соседи артистки рассказали, что Пугачева была у них местной достопримечательности. Они всегда делились друг с другом, кто и где видел певицу. Но в последнее время народ стал отмечать, что из дома звезда почти не выходит, из-за чего у них есть ощущение, будто бы артистка живет в четырех стенах.

Ранее Алла Пугачева стала гостьей концерта Юрия Шевчука. Она снялась в компании известных иноагентов, широко улыбаясь и веселясь.

Источник: Московский комсомолец
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