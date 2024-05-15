В Японии зафиксировали рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком

Отмирание тканей: смертельная болезнь стремительно распространяется по Японии
Фото: www.unsplash.com
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О резком ухудшении эпидемиологической обстановки трубят местные СМИ

Крайне тревожные новости пришли из Страны восходящего солнца. В местной прессе пишут о рекордно быстром распространении в стране очень опасного заболевания. Описанные симптомы недуга выглядят очень пугающе и вызывают опасения у экспертов по всему миру.

Японские СМИ вовсю трубят об ухудшении эпидемиологической обстановки в стране. По Японии активно распространяется гемолитический стрептококк. Число заражений этой страшной болезнью резко подскочило. Сообщается, что в впоследствии инфицирования данным видом стрептококка человек может столкнуться с отмиранием тканей рук и ног. Кроме того, болезнь способна лишить пациента жизни.

Что послужило причиной роста вспышки инфекции, пока непонятно. Профильные медицинские эксперты предполагают, что проблема может крыться в росте случаев заболевания фарингитом, этот недуг вызывают те же бактерии.

В целом, эпидемиологическая обстановка в Японии могла ухудшиться на фоне ослабления профилактических мер, направленных на борьбу с COVID-19. Специалисты советуют местным жителям и гостям Страны восходящего солнца внимательно следить за своим здоровьем и при появлении признаков заболевания незамедлительно обращаться к врачам.

К слову, ранее россиянам назвали самый полезный фрукт. Известный врач советует как можно чаще добавлять в блюда такой вкусный продукт, как авокадо. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы и укрепляет иммунитет.

Источник: Телеканал NHK ✓ Надежный источник
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