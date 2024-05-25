В каких случаях помидоры могут навредить здоровью

Даже к овощам нужно относиться с особой бдительностью

Сохранение здоровья человека во многом зависит от того, что он ест. Крайне важно внимательно отслеживать, какие продукты появляются в вашей тарелке. При этом нельзя делать исключение даже для таких заведомо полезных угощений, как овощи и фрукты. Например, в некоторых случаях помидоры могут нанести серьезный удар по организму.



Дело в том, что это достаточно кислотный продукт. Если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, томаты нужно есть в ограниченном количестве и с осторожностью.

Помидоры могут заметно ухудшить ситуацию, если человек страдает гастритом или язвой. Также стоит заметить, что томаты могут вызывать скачки сахара в крови. В любом случае, при недомоганиях обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Кроме того, не стоит забывать, что в больших городах часто продаются овощи, которые при выращивании обрабатывали химикатами. Поэтому покупать помидоры, да и другие продукты, нужно только в проверенных местах с отличными отзывами.