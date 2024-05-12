Кардиолог опроверг миф о влиянии яиц на уровень холестерина

Медик назвал основные причины возникновения проблем с отложениями в сосудах

По статистике, уровень холестерина повышен у каждого третьего человека в возрасте около 45 лет, а к после 50 это встречается у одно из двух пациентов. Подобное состояние повышает риск развития атеросклероза и грозит инфарктами и инсультами. Большинство людей уверены, что причины высокого холестерина кроются в неправильном питании, но это довольно часто не так.

Кардиолог Константин Иванов утверждает, что зачастую повышение показателей связано со сторонними проблемами со здоровьем. Например, из-за неправильного синтеза половых гормонов в организме, нарушений работы щитовидки, печени или поджелудочной железы, хронические болезни почек, ожирение или дефицит витаминов.

Врач утверждает, что убеждение, будто бы употребление животных жиров и яиц влияет на рост уровня холестерина давно является мифом. На самом деле, избыток углеводов способен навредить функции поджелудочной железы, которая отвечает за расщипление жиров.

"Можно сказать, что главный враг наших сосудов скорее лишний сахар, чем умеренное употребление сливочного масла, жирного сыра или сметаны", – отметил эксперт.

Если анализы на уровень холестерина оказались не в порядке, то в первую очередь следует отправиться к терапевту и кардиологу, которые обозначат дальнейший план диагностики и лечения. В норме считается, что показатели не должны превышать 5 ммоль на литр.