Стало известно о желании Кейт Миддлтон помирить мужа с принцем Гарри

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Внимание публики по всему миру приковано к персоне принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Вокруг британской любимицы ходит немало слухов. Также в прессу периодически попадают подробности семейной жизни принцессы с ее мужем принцем Ульямом.
Со ссылкой на информированные источники, приближенные к королевскому семейству, стало известно, что Кейт Миддлтон всерьез намерена добиться от благоверного выполнения одного ее требования. После того, как две венценосные особы – сама принцесса, а также король Великобритании Карл III заболели раком, Кейт решила пересмотреть свой взгляд на отношения внутри семейства.
Так, принцесса снова начала сближаться с младшим братом своего мужа, принцем Гарри. Как известно, после женитьбы на американской киноактрисе Меган Маркл он сильно отдалился от семьи и даже переехал жить в США.
Череда громких скандалов и "разоблачений" королевского семейства со стороны Гарри и Меган разрушили их отношения с родственниками. Хотя до его женитьбы Кейт очень близко общалась с Гарри. Теперь, как сообщают источники, принцесса снова начала поддерживать отношения с родственником. Более того, она оказывает давление на своего мужа и требует помириться с братом.
"Они хотят поддерживать дружеские отношения с Меган и Гарри и не желают, чтобы их вражда передалась на следующее поколение", – уверяют инсайдеры.
К слову, ранее был раскрыт план войны Меган Маркл против Кейт Миддлтон.
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