Эксперт Уокер рассказал, когда Кейт Миддлтон вернется к своим обязанностям

Инсайдом поделились приближенные к монархам

Судьба одной из самых популярных представительниц британского королевского семейства, принцессы Кейт Миддлтон интересует далеко не только жителей Великобритании. За испытаниями, которые выпали на долю принцессы, следит весь мир. Недавно было сделано громкое заявление о том, что ждет Кейт в ближайшее время.



Сенсационной информацией с общественностью поделился приближенный к королевскому семейству эксперт Кемерон Уокер. Внимательно следящий за представителями монархии Британии специалист сообщил, что Миддлтон может вернуться к исполнению своих обязанностей уже летом текущего года.

Разумеется, такие прогнозы порадовали поклонников принцессы. Тем более, на фоне слухов о том, что представительницу королевского семейства могли чуть ли не принести в жертву, исполняя "оккультный ритуал".

Эксперт по августейшему семейству отметил, что ближайшее окружение принцессы уверено в скором улучшении ее состояния. Если Кейт Миддлтон пожелает, уже вскоре она сможет принять участие в некоторых мероприятиях. Однако о полном возвращении к обязанностям пока речь не идет, восстановление займет определенное время.

Напомним, ранее стало известно, что могло спровоцировать тяжелый рак у принцессы Кейт Миддлтон.