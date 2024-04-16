Принц Гарри заявил о желании помочь Кейт Миддлтон

Критическая точка: сделано заявление о тяжелобольной Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Andrew Parsons / I-Images/www.globallookpress.com/
Страсти в британском семействе не угасают

Тяжелая болезнь, которая поразила любимицу британцев принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, привела к большой суматохе в Букингемском дворце. Долгое время принцесса скрывалась от публики, поэтому теперь за каждым ее шагом следят с особенным вниманием. Недавно было сделано новое заявление о происходящем в жизни Миддлтон и других членов королевского семейства.

Как известно, со страшной болезнью столкнулась не только принцесса, но и король Великобритании Карл Третий. Оба члена августейшего семейства страдают от онкологии. Миддлтон страшный диагноз явно подкосил. Она полностью пропала со всех радаров, последний раз вживую ее видели в конце прошлого года. Единственное видеообращение, в котором она рассказывает о своей болезни, мало кого удовлетворило и породило волну слухов.

Зато на фоне неурядиц в Букингемском дворце активизировался опальный принц Гарри. Появилась информация о том, что, когда венценосная особа узнал о болезни своих родственников, он очень захотел наладить с ними отношения и вернуться в королевство. Болезнь Кейт стала своего рода критической точкой для разругавшегося со всеми принца.

"После того, как Чарльз и Кейт объявили о своих диагнозах, Гарри достиг критической точки. Он действительно волновался. Он хочет помириться с семьей", – рассказывают в окружении королевского семейства.

Впрочем, поговаривают, что принц Уильям слишком обижен на своего брата и не желает видеть его в Британии.

Источник: Thenews.com.pk ✓ Надежный источник
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