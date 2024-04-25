Королевский биограф рассказал об отношениях принца Уильяма и Миддлтон

Пара столкнулась с самым тяжелым испытанием за 20 лет отношений

Будущие британские монархи готовятся отпраздновать 13-летие со дня свадьбы. В этом году пара столкнулась с одним из самых тяжелых испытаний за последнее время – онкологией у Кейт Миддлтон.

Королевский биограф Роберт Джобсон утверждает, что проблемы с лечением принцессы только сблизили супругов. Они понимают, что смогут только вместе преодолеть все проблемы и сделать свой союз более нерушимым. Хотя каждому из них приходится нелегко, поскольку они пытаются защитить психику детей от травмы из-за болезни матери.

"Но нет никаких сомнений в том, что Уильям был опорой для Кэтрин. Он – постоянная составляющая ее жизни, а она – сердце его", – говорит Джобсон.

Кейт Миддлтон и принц Уильям начали встречаться еще во время учебы, сейчас их отношения преодолели черту в 20 лет.

Будущий король понимает, что со временем список его обязанностей будет только расти, особенно учитывая развитие рака у его отца. Поэтому в данный момент он сосредоточен на своей семье и старается сделать жизнь детей более нормальной.

Ранее известная актриса рассказала, что стала участницей наркооргии с участием одного из членов семьи Виндзоров.