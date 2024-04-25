Королевский биограф рассказал об отношениях принца Уильяма и Миддлтон

Как принц Уильям относится к онкобольной Миддлтон: появились подробности
Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency//www.globallookpress.com
Пара столкнулась с самым тяжелым испытанием за 20 лет отношений

Будущие британские монархи готовятся отпраздновать 13-летие со дня свадьбы. В этом году пара столкнулась с одним из самых тяжелых испытаний за последнее время – онкологией у Кейт Миддлтон.

Королевский биограф Роберт Джобсон утверждает, что проблемы с лечением принцессы только сблизили супругов. Они понимают, что смогут только вместе преодолеть все проблемы и сделать свой союз более нерушимым. Хотя каждому из них приходится нелегко, поскольку они пытаются защитить психику детей от травмы из-за болезни матери.

"Но нет никаких сомнений в том, что Уильям был опорой для Кэтрин. Он – постоянная составляющая ее жизни, а она – сердце его", – говорит Джобсон.

Кейт Миддлтон и принц Уильям начали встречаться еще во время учебы, сейчас их отношения преодолели черту в 20 лет.

Будущий король понимает, что со временем список его обязанностей будет только расти, особенно учитывая развитие рака у его отца. Поэтому в данный момент он сосредоточен на своей семье и старается сделать жизнь детей более нормальной.

Ранее известная актриса рассказала, что стала участницей наркооргии с участием одного из членов семьи Виндзоров.

Источник: Hello!
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей