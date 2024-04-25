Адвокат Ивлеевой оценил решение оштрафовать блогера за дискредитацию ВС РФ

Защита намерена обжаловать вердикт

Тверской суд Москвы оштрафовал Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Поводом стали посты двухлетней давности, в которых блогер призывала стороны сесть за стол переговоров и прекратить спецоперацию. В дополнение она приложила к ним изображения голубя мира и черный квадрат.

Во время заседания Ивлеевой в зале не было, ее интересы защищал адвокат Калой Ахильгов, который сообщил, что знаменитость своей вины по делу не признала. Рапорт на нее написали еще в марте 2023 года, но задействовали только после скандала с вечеринкой.

Адвокат защиты резко высказался об итогах суда. Он указал, что решение о штрафе будет обжаловано. Ахильгов отметил, что срок давности по привлекаемой статье составляет три месяца, а также в момент правонарушения соответсвующего закона принято не было, поэтому наказать Ивлееву не могли на законных основаниях.

"Хочется сказать, что давайте уже не будем опираться на нормы и законы, и привлекать к ответственности тех, кого хотим привлечь", – высказался он.

Правозащитник привел собственную аналогию произошедшего на суде. По его словам, это равнозначно тому, что им вынесли вердикт, будто зачатие ребенка происходит не в момент соития, а когда это подтверждает тест на беременность.

Напомним, административный протокол на Ивлееву проступил в МВД 16 марта.