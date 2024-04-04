Падали в ноги олигархам: почему звезд вернули назад после вечеринки Ивлеевой

Артистам пришлось вымаливать прощение

Российские знаменитости, которые попали под отмену после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, стали постепенно возвращаться в медийное пространство. Выступать с концертами снова могут Лолита, Анна Asti и Филипп Киркоров, которые больше всех столкнулись с общественным недовольством. Знаменитый шоумен Прохор Шаляпин утверждает, что реабелитировали звезд не за красивые глаза – некоторым пришлось задействовать все свои связи, чтобы снова быть востребованными в профессии.

По словам артиста, медийные личности, личность которых он раскрывать не хочет, выпрашивали помощи у важных людей.

"Ходили, бились в ноги (не буду называть имен, у меня достоверная информация): "Верните! Помогите! Спасите!"" – делится Прохор.

Он отмечает, что знаменитостям могли помочь, поскольку они регулярно выступают у них на корпоративах, юбилеях, свадьбах и прочих важных мероприятиях, а потому имеют какое-то расположение со стороны влиятельных бизнесменов.

Ранее Анита Цой раскрыла, в каком состоянии была Лолита на фоне отмены из-за вечеринки Ивлеевой. По ее словам, артистка не может без сцены, и в их последнюю встречу она обратила внимания на полные страданий глаза Милявской.