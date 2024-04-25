Яна Поплавская пожаловалась на бездействие полиции после нападения на мужа

Поплавская пришла в ярость из-за жестокого нападения на мужа
Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Артистка поделилась наболевшим

Известная советская и российская актриса Яна Поплавская рвет и мечет – знаменитость не устраивает то, как идет дело после нападения на ее мужа. Актриса уверяет, что полицейские бездействуют в то время, как ее любимый супруг остается в больнице с серьезными травами.

Поплавская разразилась гневной тирадой в социальных сетях. Она заявила, что правоохранители ничего не делают для того, чтобы наказать виновного в избиении ее мужа Евгения. Артистка рассказала, что сейчас побитый агрессором супруг остается на больничном. После неприятного инцидента у мужчины диагностировали сотрясение мозга, гематому, а также проблемы с ориентацией в пространстве из-за сильного удара в голову.

К счастью, медицинские эксперты сделали все для того, чтобы помочь пострадавшему. Сейчас он идет на поправку. Яна сообщила, что муж уже написал заявление в полицию, однако пока никаких заметных действий по его обращению не было.

Такое положение дел не устраивает советскую звезду, и она решила привлечь внимание к ситуации с помощью своей публичности. Поплавская требует наказать мужчину, который жестоко избил ее мужа, по всей строгости закона.

К слову, ранее Яна Поплавская указала на один неприятный для Аллы Пугачевой шаг российского лидера Владимира Путина.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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