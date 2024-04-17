Нагиев приступил к работе над новым проектом в Сочи

Артиста заметили в компании эффектной блондинки

В последнее время Дмитрий Нагиев практически не появляется в общественном пространстве. Одним из последних его публичных действий было интервью по поводу переезда в Дубай – тогда общественность решила, что знаменитость готовит почву для побега из России.

Тем не менее, слухи не подтвердились. Нагиев продолжил работу в театре, а также взял несколько проектов для телевидения. Недавно стало известно, что актер приступил к съемкам картины "Агент 00_Батя" режиссера Ивана Архипова. Премьера ожидается в следующем году.

В Сети появились кадры из Сочи, на которых Нагиев позирует на съемочной площадке в шляпе, костюме и очках. Вместе с ним была эффектная блондинка – артиса Надежда Сысоева.

Вместе с ними в проекте также принимают участие Олег Тактаров, Софья Каштанова, Ирина Пегова и сын Нагиева Кирилл.

Ранее критик Сергей Соседов рассказал о своем отношении к Дмитрию Нагиеву. По его словам, телеведущий является уникальным в своей профессии и человеком высокого мастерства. Из-за его решения отказаться от работы на телевидении российские телеканалы многое потеряли, поскольку достойной замены ему так и не удалось найти.