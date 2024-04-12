Соседов назвал Нагиева самым лучшим ведущим на российском ТВ

Найти достойную замену артисту так и не удалось

Последние два года Дмитрий Нагиев не берется за работу ведущего для российского телевидения. Артист снимается в кино и выступает в театре – этим он решил ограничиться на неопределенный срок. Критик Сергей Соседов утверждает, что федеральное ТВ многое потеряло от подобного шага знаменитости.

По его словам, Нагиев является самым лучшим ведущим на телевидении. Он отметил его талант, харизму, способность к импровизации. Соседов утверждает, что успех артиста был закономерен при таком наборе данных.

"Его отсутствие, конечно, заметно, но об этом пусть лучше расскажут зрители", – заявил критик.

После ухода Нагиева с ТВ продюсеры заменили его во всех оставшихся проектах. Одним из самых ярких является шоу "Голос", где теперь вместо него шоу ведет Яна Чурикова. Соседов уверен, что она не является равнозначной заменой актеру, поскольку у них совершенно разный профессиональный уровень.

Ранее стало известно, что Нагиев помог Александру Маслякову подготовить нового ведущего КВН к работе. Дмитрий Хрусталев признался, что ходил на занятия к артисту в его школу ведущих.