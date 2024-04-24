Картозия заявил, что съемочный день Дмитрия Нагиева стоит 5 миллионов рублей

У артиста губа не дура

Известный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев в последнее время практически пропал со всех радаров. Артист уже не ведет популярные передачи на федеральных каналах, впрочем, продолжает сниматься в кино. При этом, как выяснилось, иметь с ним дело – то еще удовольствие.

Знаменитый продюсер и гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия рассказал о непомерных аппетитах Дмитрия Нагиева. Выяснилось, что артист ставит себя значительно выше многих талантливых коллег – для того чтобы уговорить звезду сняться в киноленте, придется очень серьезно раскошелиться.

Картозия рассказал, что один съемочный день Дмитрия Нагиева стоит баснословных денег. Артист требует за день целых 5 миллионов рублей. При этом актер даже не будет рассматривать предложение режиссера, если тот не обеспечит ему как минимум четыре съемочных дня. Таким образом, свое участие в киноленте Нагиев оценивает в сумму, которая должна быть не меньше 20 миллионов рублей – иначе проект ему не интересен.

"Как говорят у них в Петербурге: "Двадцать лямов или пусть эту [фигню] Кологривый играет", – рассказал Картозия.



Такая неприятная правда о финансовых условиях Дмитрия Нагиева заметно усложняет работу с ним. Однако режиссерам приходится мириться с запросами талантливого и любимого россиянами артиста.

К слову, ранее о Дмитрии Нагиеве критически высказалась режиссер Валерия Гай Германика.