Российская супермодель скинула белье на публике – откровенное фото

Красотка порадовала поклонников

Российские и зарубежные знаменитости регулярно выкладывают в социальные сети откровенный контент. Представительницы прекрасной половины человечества из сферы шоу-бизнеса внимательно следят за внешним видом и фигурой. Так что горячие кадры заставляют мужчин замерить от восторга.



Новую порцию пикантного контента выставила известная российская супермодель Наташа Поли. Русская красотка давно покорила западные подиумы и считается одной из самых красивых женщин на планете. Дабы порадовать своих поклонников, Наташа скинула верхний элемент нижнего белья на публике и запечатлела этот интимный момент.

Девушка сидит в одних трусиках, ноги поджаты к груди. Яркий образ манекенщицы дополнили модные солнцезащитные очки. Под горячей фотографией появилось много восторженных комментариев – внешний вид Наташи заставляет женщин завидовать, а мужчин приводит в восторг.

К слову, ранее социальные сети разорвала откровенная фотография популярной британской актрисы.