Подольская в "голом" платье блеснула крепкими бедрами и упругой грудью

Певица вышла в свет в экстравагантном наряде

Наталья Подольская является счастливой матерью двоих детей, которые были рождены в любви со старшим коллегой по сцене Владимиром Пресняковым. Однако семейная жизнь и бытовые обязанности не превратили красотку в неухоженную женщину. Напротив, Наталья Подольская выглядит получше многих молодых девушек.



Известная певица доказала это очередным выходом в свет. Мамочка двоих детей не постеснялась надеть на публичное мероприятие "голое" платье. Кружевная ткань экстравагантного наряда практически не прикрывает тело знаменитости.

Дизайн наряда подразумевает, что от взора наблюдающих будут чуть сильнее прикрыты лишь самые сокровенные части звездного тела – кружевная ткань становится немного плотнее только в зоне груди и пониже талии.



В любом случае, откровенный наряд знаменитости оставил оголенной большую часть ее тела, отмечает женский журнал "Клео.ру". Восхищенные подписчики звезды сумели насладиться видом крепких бедер, упругой груди и тонкой талии Натальи Подольской. В комментариях смелую артистку поддержали восторженными сообщениями.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию популярной актрисы юмористического жанра Юлии Михалковой.